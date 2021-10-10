На минувшей неделе руководитель МВД Иван Кубраков заявил, что за комментарии после перестрелки на улице Якубовского в Минске, где погибли два человека (в том числе сотрудник спецподразделения КГБ), задержаны около 200 человек.





Ранее Следственный комитет сообщил, что по этому делу возбуждены уголовные дела по статье 369 УК (Оскорбление представителя власти) и статье 130 УК (Разжигание социальной вражды).

UDF поинтересовался у экспертов: чего добиваются власти массовым хапуном?





«То, что раньше являлось административным нарушением, сегодня становится уголовным»







Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что режим следует своей стратегии по устрашению населения.





«Наверное, власти считают, что если задержать одновременно огромное количество людей, то это у всех отобьет любое желание что-то негативное говорить о силовиках», – сказал Казакевич.









По его мнению, той же логикой руководствовались 9 августа 2020 года, когда изначально была установка задерживать тысячи человек.





«Второй момент: подобные акции позволяют людям внутри системы выслужиться, получить за это от власти какие-то бонусы. Это же проще, чем выявлять серьезных преступников, заниматься общественно полезным делом», – считает Казакевич.





По его мнению, дальше могут наказывать за критические комментарии не только в адрес силовиков.





«Наверное, есть намерение отбить желание критиковать власть вообще. Начали с негативных отзывов о силовиках, но могут распространить эту практику и в отношении негативных комментариев в адрес остальных: членов избирательных комиссий, учителей, сотрудников исполкомов», – полагает Казакевич.





Напомним, недавно министр образования Игорь Карпенко призвал прекратить публично критиковать учителей.





Казакевич также обратил внимание: «То, что раньше в худшем случае являлось административным нарушением, сегодня становится уголовным. И нет разъяснений ни Верховного суда, ни от других органов, которые объясняли бы, где грань между обычной критикой в отношении властей и преступлением».





«Подавить протест в белорусском обществе – словно потушить пожар на болоте»





Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что силовики и чиновники следуют команде руководства страны по зачистке территории.





Власти хотят отбить желание критиковать не только силовиков, но и членов избиркомов, учителей, чиновников





«Но подавить протест в белорусском обществе – словно потушить пожар на болоте: вроде ничего уже не горит, но то тут, то там огонь прорывается наружу. Исполнители, которым поручена зачистка, ищут любые признаки пожара и бросаются их тушить», – сказал Марголин.





Таким образом власти скорее думают о будущем, а не настоящем.





«На людях ведь не написано, за Лукашенко они или против, а в таких случаях, как перестрелка на Якубовского, благодаря комментариям загорается опознавательный знак «свой-чужой». Раз комментировал трагедию не в том ключе, который устраивает власть, значит, ты чужой, тебя нужно арестовать. С точки зрения власти благодаря этому есть шанс, что одним очагом пожара будет меньше. Конечно, это очень наивная надежда. Речь ведь идет о миллионах граждан, на которых не может найтись мест в следственных изоляторах», – считает Марголин.









Как поступят с задержанными: неужели всех накажут по уголовным статьям?





«Какое указание получат суды, так и будут наказывать. Предсказывать такое бесполезно, поскольку, каким будет указание, зависит от конкретной ситуации», – сказал Марголин.









Дойдет ли в Беларуси до того, что граждане будут бояться высказать свое мнение даже в социальных сетях?





«Если граждане будут знать, что любое отрицательное суждение о представителях власти чревато уголовным преследованием, то, конечно, они будут бояться писать такие комментарии. Но по большому счету от этого ничего не изменится. Если человек промолчит в комментариях, его же мнение от этого не поменяется. Значит, при возникновении какой-то ситуации в реальности он поведет себя согласно своей точки зрения», – полагает Марголин.



