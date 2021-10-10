Посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель призвал Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни, соответствующее видео размещено на странице представительства ЕС в республике в социальной сети Facebook.





"Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Власти всегда скудно сообщали о казнях, однако в последнее время процедура стала еще более секретной", – сказал дипломат.

По его словам, многие страны уже давно выступили против высшей меры наказания казни, "поэтому, как и пытки и рабство, она должна быть безвозвратно удалена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь".

Всемирный день против смертной казни отмечается 10 октября. Накануне ЕС и ПАСЕ опубликовали заявления с призывами к белорусским властям о прекращении применения этой меры наказания.

Вопрос рассмотрят на референдуме

Вопрос о применении смертной казни будет рассмотрен на референдуме, который пройдет в 2022 году, заявил недавно президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, если бы он даже ввел мораторий на нее, рейтинг его не обвалился бы. Но он этого делать не стал, осознавая, что этого предпринимать нельзя.

"Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме. Конституционным большинством, по-моему", – подчеркнул белорусский лидер на совещании во Дворце Республики 28 сентября.