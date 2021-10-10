"Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - всё под контролем. И да, Первый на мотоцикле", - отмечено в канале.









На опубликованном видео, Лукашенко сперва едет по лесу на мотоцикле, предположительно, с сыном Николаем. Затем на кукурузном поле Лукашенко рассказывает, как определить созревшую кукурузу.





После этого Лукашенко беседует с двумя женщинами на кладбище. "Кладбище ничего, я смотрю хлама нет", - говорит он им.





В конце видео также можно увидеть шпица Умку на руках у Лукашенко, пишет smartpress.by



