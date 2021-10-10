Маргвелашвили: Меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает

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Георгий Маргвелашвили 8 октября в эфире грузинского канала Pirveli назвал третьего президента страны Михаила Саакашвили политическим заключенным, Четвертый президент Грузии8 октября в эфире грузинского канала Pirveli назвал третьего президента страныполитическим заключенным, пишет gordonua.com

По мнению Маргвелашвили, дело против Саакашвили – политическое и грузинский суд "терпит неудачу" в нем.





9 октября на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видеокомментарий Маргвелашвили.





"Если может быть человек, который выступал против Саакашвили как политика с самого первого дня его пребывания в политике, то это я. [...] Но я не могу не заявить, что я не признаю политического веса его шага, его личных качеств, его личного мужества в этом шаге. [...] И меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает. Нравится мне это или нет, но я гражданин Грузии, и это тяжелое событие для моей страны и биографии моей страны. Как ни крути, Саакашвили – это очень политически важная часть истории Грузии, и то, что этот человек сегодня сидит в тюрьме и голодает, само по себе все очень усложняет", – заявил Маргвелашвили.





Саакашвли 1 октября объявил голодовку в грузинской тюрьме, так как считает себя политическим заключенным. Он не согласен с выдвинутыми обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Он не один раз говорил, что не намерен прекращать голодовку. За первые восемь дней политик, по словам адвоката, похудел на 12 кг.





8 октября Саакашвили посетил его личный врач Николоз Кипшидзе. Соратники Саакашвили заявили в тот день о "беспрецедентном" количестве камер видеонаблюдения в тюрьме, где содержат политика.





По словам Кипшидзе, у экс-президента началась анемия, хоть внешне он и выглядит нормально. Врач рассказал, что Саакашвили согласился пить натуральные соки, но у него закончились деньги, выделенные на месяц, и купить другие продукты в тюремном магазине он не может. По словам Кипшидзе, состояние здоровья политика будет ухудшаться.



