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Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали

77-летнего президента Чешской Республики Милоша Земана снова госпитализировали.

Президента Чехии Милоша Земана снова доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ.

На момент написания заметки причина госпитализации остается неизвестна.

В сентябре этого года сообщалось о госпитализации 77-летнего руководителя Чешской Республики. Тогда отметили, что причиной тому стало обезвоживание и легкое истощения главы государства.


26 августа стало известно, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись.

Напомним, Милош Земан предложил экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая по приглашению спикера Сената парламента республики находилась в стране с 6 по 10 июня, открыть в Праге представительство белорусской оппозиции.



 Кроме того,  Земан еще в сентябре 2020 года заявил о необходимости пересчитать бюллетени на президентских выборах, которые прошли 9 августа.


Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Prima.

«И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть», - добавил чешский лидер.
БП
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