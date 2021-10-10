Президента Чехии Милоша Земана снова доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ.





На момент написания заметки причина госпитализации остается неизвестна.





В сентябре этого года сообщалось о госпитализации 77-летнего руководителя Чешской Республики. Тогда отметили, что причиной тому стало обезвоживание и легкое истощения главы государства.









26 августа стало известно, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись.







