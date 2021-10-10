Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
77-летнего президента Чешской Республики Милоша Земана снова госпитализировали.
Президента Чехии Милоша Земана снова доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ.
На момент написания заметки причина госпитализации остается неизвестна.
В сентябре этого года сообщалось о госпитализации 77-летнего руководителя Чешской Республики. Тогда отметили, что причиной тому стало обезвоживание и легкое истощения главы государства.
26 августа стало известно, что чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись.
Напомним, Милош Земан предложил экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая по приглашению спикера Сената парламента республики находилась в стране с 6 по 10 июня, открыть в Праге представительство белорусской оппозиции.
Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Prima.
«И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть», - добавил чешский лидер.
БП
13:59 10/10/2021
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