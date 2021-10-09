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Политзаключенного Дмитрия Фурманова содержат в карцере более месяца. Он должен выйти на свободу 20 октября

С 3 сентября политзаключенный из Гродно Дмитрий Фурманов находится в карцере ИК № 3 в городском поселке Витьба. Он должен выйти оттуда 10 октября.

Политзаключенного Дмитрия Фурманова содержат в карцере более месяца. Он должен выйти на свободу 20 октября
Дмитрий Фурманов. Фото: "Вясна"
 За это время родители не получили от него ни одного письма и звонка. Отец Дмитрия Александр 8 октября съездил на встречу в тюрьму и спросил, за какие нарушения он там находится.

С 3 сентября Дмитрий находится в камере один без передач и возможности отправлять и получать письма.


Александр 8 октября встретился с руководством тюрьмы, среди которых был заместитель начальника и врач, рассказала Hrodna.life мама Дмитрия Ольга, сам Александр был в отъезде. Беседа длилась час. Александр поинтересовался, на каком основании его сына поместили в карцер. По словам руководства, Дмитрий совершил «грубейшие нарушения»: неправильно назвал надзирателя, оставил паутину в камере, лежал на полу. Александр возразил, что таких нарушений нет в перечне среди инструкции.

Свиданий с Дмитрием у родителей не было с 10 августа, когда тот еще был в тюрьме № 1 Гродно. 28 августа его перевели в ИК № 3. Заявление на свидание там надо писать за месяц, а комната для свиданий была постоянно занята, рассказала мама Ольга.

«И молимся, и гордимся»

«Даже и слов нет. Я как подумаю, что ребята отбывают длительные сроки, и мне просто жутко. Сочувствую и женам, и матерям, родителям. Дети маленькие у кого-то <…> Это страшно. Это невыносимо. Не знаю, как люди могут выдержать всё это, и откуда силы брать, — делится Ольга. — Мы за него и молимся, и гордимся, что он молодец такой, выдержал. На свидания ходили — он всё время улыбался, и нас поддерживал, а �ы — его».

Письма от Дмитрия приходили «светлые, добрые». «Он нас всё время поддерживал, шутил», — рассказала Ольга Hrodna.life.

Дмитрий должен выйти на свободу 21−22 октября 2021 года. Ольга планирует его «вкусным покормить», «обласкать», дать время побыть с собой наедине и понять, «какое у него состояние души и мысли».

Кто такой Дмитрий Фурманов?

Дмитрий Фурманов — политзаключенный, который проходит обвиняемым по «делу Тихановского». Его обвинили по ч.1 ст. 342 УК «Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». По словам прокурора, Фурманов помогал искать Тихановскому сообщников за вознаграждение. Прокурор запросил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. 

Шесть суток он и его девушка Ольга держали голодовку. Летом 2020 года девушка и мама политзаключенного объявляли голодовку, чтобы помочь Дмитрию. Во время судебного следствия Дмитрий провел несколько недель в карцере тюрьмы № 1 Гродно. После вынесения приговора его направили в ИК № 3 в городском поселке Витьба.
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