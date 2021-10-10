"Как стало известно правозащитникам "Весны", политзаключенному блогеру Эдуарду Пальчису предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Предположительно, это ч. 1 ст. 293 УК (организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 130 УК (разжигание социальной вражды), ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь)", - говорится в сообщении.





Напомним, политический блогер, автор телеграм-канала Palchys. Был задержан в конце сентября 2020 года. В апреле 2021 года телеграм-канал Palchys был признан экстремистским.





Что конкретно ставят в вину – пока не уточняют.





Ранее Пальчис уже становился фигурантом уголовного дела в качестве редактора сайта 1863х.com (по ч.1 ст.130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ч.2 ст.343 (распространение порнографических материалов) УК РБ).

В августе 2016 года 9 статей сайта 1863х.com признали экстремистской продукцией.