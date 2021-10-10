+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

По данным чешского Статистического управления, опубликованным по результатам подсчета всех голосов, на выборах в парламент партия нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша потерпела поражение.

Управление информировало, что центристское движение Бабиша "Акция недовольных граждан" (АНО) набрала 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс - 27,8%.

В этом случае оппозиция может рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте.

В то же время, АНО остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она может получить в парламенте более 70 мест.

Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.
 
При этом чешский премьер, комментируя эту публикацию, заявил в свою защиту, что "не сделал ничего незаконного".

"Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил Бабиш, пишет Интерфакс-Запад.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]