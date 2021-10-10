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Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

На 88-м году ушел из жизни первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр, передает агентство IRNA.

По данным агентства, бывший политик умер в больнице Сальпетриер в Париже после продолжительной болезни.

Банисадр пришел к власти после исламской революции в стране в 1979 году. Он возглавил Иран 25 января 1980 года, набрав на выборах 76,5% голосов. В июне 1981 года парламент вынес президенту импичмент с формулировкой «за деятельность, направленную против исламского духовенства», он был освобожден от обязанностей президента и эмигрировал во Францию. В последнее время он активно писал статьи об Иране, высказывался против исламского режима и его лидеров, пишет centralasia.media

 
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