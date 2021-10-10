Об этом он заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

По словам заместителя председателя правления Гродненского облпотребобщества Елены Чиковой, после того, как глава государства в июне посетил Свислочскую хлебопекарню и угостился там плетенкой, реализация этого наименования выпечки увеличилась в несколько раз, а местные жители придумали ей новое название — «Батькова булка».





— Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят: «Дайте нам, пожалуйста, “Батькову булку”, — рассказала Е. Чикова.





Александр Лукашенко, комментируя ее выступление, подчеркнул, что за рекламу необходимо платить, но он готов бесплатно продвигать товары, выпускаемые под маркой «батька».





фото из открытого доступа





— Если вы это под маркой «батька» или еще там что-то придумаете, «Ябатька» сейчас модно, и, если вы хотите это продавать под такой маркой — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь, — подчеркнул правитель.



