Лукашенко будет рекламировать: «Если вы это под маркой «батька» или еще там что-то придумаете, «Ябатька» сейчас модно»
Александр Лукашенко согласился бесплатно рекламировать продукцию под маркой «Батька», если ее начнут выпускать.
Об этом он заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
По словам заместителя председателя правления Гродненского облпотребобщества Елены Чиковой, после того, как глава государства в июне посетил Свислочскую хлебопекарню и угостился там плетенкой, реализация этого наименования выпечки увеличилась в несколько раз, а местные жители придумали ей новое название — «Батькова булка».
— Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят: «Дайте нам, пожалуйста, “Батькову булку”, — рассказала Е. Чикова.
Александр Лукашенко, комментируя ее выступление, подчеркнул, что за рекламу необходимо платить, но он готов бесплатно продвигать товары, выпускаемые под маркой «батька».
фото из открытого доступа
— Если вы это под маркой «батька» или еще там что-то придумаете, «Ябатька» сейчас модно, и, если вы хотите это продавать под такой маркой — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь, — подчеркнул правитель.
фото: citydog.by
10:09 10/10/2021
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