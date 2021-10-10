Ранее МВД Сербии сообщило о многократных случаях прослушки главы государства преступными структурами, с которыми были связаны высокопоставленные сотрудники ведомства, в настоящее время ведется следствие, пишет ru.oxu.az





"Всем ясно, что были 1 882 случая незаконной прослушки, но абсолютно доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах", - заявил А.Вучич журналистам после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.





Он также заявил о "постоянном давлении", которому подвергается он сам и его родной брат Андрей.





"Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)", - сказал сербский президент и добавил, что пока "еще есть дела, которые надо доделать".





В Сербии в апреле 2022 года ожидаются парламентские и президентские выборы.



