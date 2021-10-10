Так они присоединились к «Неделе против смертной казни», которую проводит кампания «Правозащитники против смертной казни в Беларуси». Неделя началась 5-го и закончится 10 октября — во Всемирный день борьбы против смертной казни.





Как отметила шведский посол Кристина Юханнессон, Швеция вместе с другими странами Евросоюза последовательно и активно выступает против смертной казни. «Это бесчеловечная форма наказания, которой нет места в современном цивилизованном мире, построенном на принципах гуманизма и признания ценности человеческой жизни. Один из главных аргументов против смертной казни — возможные ошибки и недостатки судебной системы, от которых могут пострадать невиновные. К сожалению, впоследствии такие ошибки уже не исправить. Кроме того, существование смертной казни неизменно ведет к эскалации жестокости и нетерпимости в обществе», — подчеркнула дипломат.





Она отметила, что в Швеции по решению суда последний человек был убит в 1910 году и окончательно смертная казнь была запрещена Конституцией в 1975 году. «Мы видим, что это было прогрессивное решение, которое способствовало большей гуманизации нашего общества. Исходя из международной практики и принципов гуманизма, мы призываем Республику Беларусь присоединиться к европейским странам и отменить смертную казнь», — подытожила Юханнессон.





Посол Франции Николя де Лакост в рамках «Недели против смертной казни в Беларуси» выступил с видеообращением за отмену этого вида наказания. «Позиция Франции в деле всеобщей отмены смертной казни является всегда решительной. Франция рассматривает смертную казнь как жестокое и бесчеловечное отношение. Я полностью убежден, что Франция приветствовала бы решение Беларуси по пересмотру своей законодательной базы по смертной казни или хотя бы введению на первом этапе моратория. Ваша страна проходит в настоящее время через сложный период, многое меняется в жизни белорусского общества, но одно, я так думаю, должно оставаться неизменным — это ценность человеческой жизни», — отметил французский дипломат.





Посол Швейцарии Клод Альтерматт также записал видеообращение. «Тенденция к отмене высшей меры наказания во всем мире продолжается. По случаю Всемирного дня против смертной казни Швейцария подтверждает свою твердую приверженность поддерживать эту тенденцию и защищать любые достижения», — сказал он.





В свою очередь координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда подчеркнул: «Стоит помнить, что проблема смертной казни — это проблема не только правозащитников или людей, которых касается этот вид наказания. Наличие смертной казни очень сильно влияет на все общество, на каждого из нас. Оно раскручивает спираль ненависти и насилия. Смертная казнь — это элемент системы насилия. Насилия, которое, как мы видим сейчас, пронизывает все наше общество. Убийство человека всегда остается убийством, независимо от того, совершено оно по приговору суда или без него. Смертная казнь — это зло».





Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.



