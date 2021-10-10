Невзоров: «Нобелевскую премию дали сопротивлению мракобесию»
Публицист – о решении из Стокгольма.
– Голова пробита у Навального, а бинтуют здорового Муратова, – комментирует вручение премии мира главреду российской «Новой газеты». – У Нобелевского комитета свои представления о помощи и медицине. Они экзотичны, конечно. Но я полагаю, что нобелевцы просто не видят особой разницы между противниками путинского режима. Как мы, например, абсолютно не улавливаем отличий меж вождями африканских или мьянмских племен, конфликтующих с местными диктаторами.
Так что все в порядке – нобелевскую премию дали сопротивлению мракобесию и тупости режима. Особо не вдаваясь в подробности. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления соловьевых и скабеевых. Его цитирует gazetaby.com
09:05 10/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение