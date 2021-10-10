



- У меня нет ощущения, что Беларусь находится на развилке. Скорее, на какой-то паузе, -- говорит Казакевич. -- В 2020-м году стало очевидно, что большинство людей не хотят жить в той политической системе, которая сейчас в Беларуси, при этом руководстве, которое есть. Есть большое количество проблем в экономике и социальной сфере, которые люди хотят решать и решать сами, в не только чтобы им сверху что-то спускали. Власти ответили репрессиями, подавлением инакомыслия, вытеснением людей за пределы страны брутальными средствами. В итоге мы сейчас имеем такую паузу, когда в общем-то ничего не происходит, проблемы не решаются. И просто благодаря насилию, Лукашенко всё ещё способен оставаться у власти.





При этом он сам ничего не предлагает. Он абсолютно не предлагает ни какого-то экономического видения развития страны, ни того, каким должно быть политическое устройство - с учётом политического кризиса и понимания того, что всё равно надо что-то менять.





Какие-то предложения, конечно, выдвигаются, но ни у кого нет ощущения, что есть целостное видение ситуации. Поэтому если бы были опции, например, выбор один, выбор два, то да, наверное, можно было бы говорить, что мы сейчас на развилке.





Но, похоже, что сейчас вся ситуация зависла в такой паузе, все замерло из-за насилия, политическая жизнь, конечно, не такая активная как она была в прошлом году. Но проблемы не решаются.





И, конечно, рано или поздно это все снова придёт в движение.





— Вы сейчас сказали о большинстве населения. Но не кажется ли вам, что говоря о большинстве, мы все немного заблуждаемся? По результатам исследования, проведенного в конце июля-начале августа 2021 года британским аналитическим центром Chatham House, чуть более трети белорусов - противники Лукашенко, чуть более трети - те, кто относится к нему нейтрально, и все-таки 25-28% сторонников Лукашенко.





— Я не говорил о сторонниках либо противниках Лукашенко. Я говорит о том, что люди хотят перемен, изменений. Им, в общем-то, не нравится эта власть. Если мы посмотрим и на эти исследования, и на другие и будем задавать вопрос немного по-другому, - например, доверяете ли вы Лукашенко, считаете ли вы, что нужны реформы политические, экономические и так далее, то очевидно, что больше половины (ну около половины) однозначно говорят о том, что нужны изменения, что нужно как-то прекратить насилие, нужна деэскалация насилия.





Даже если мы говорим про этих нейтралов, то они, например, не одобряют насилие властей в отношении протестующих и в целом поддерживают демократическую повестку. Поэтому я всё-таки, даже основываясь на этих исследованиях, говорил бы о том, что большинство хочет демократических перемен, политических экономических и иных реформ. Люди в конце концов хотят какой-то ясности – как страна будет развиваться в будущем. Но уже различные нюансы того, как они видят это будущее, насколько они, скажем так, жёстко не любят Лукашенко, - это уже другая история.



