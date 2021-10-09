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Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире во время председательства в Совете ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2022 года его страна начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире, пишет Reuters.

Во время речи в честь 40-й годовщины отмены смертной казни во Франции в субботу, 9 октября, Макрон рассказал, что в Париже состоится конференция, на которой соберут группы гражданского общества из стран, где смертную казнь до сих пор практикуют или же она приостановлена.

По его словам, во время председательства в Совете ЕС Франция будет сотрудничать с другими странами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров.
Смертная казнь должна исчезнуть навсегда
Франция стала 35-й страной мира, которая запретила смертную казнь. Сейчас в стране, согласно последним опросам, мнение по этому вопросу разделяется, отмечает агентство.

Некоторые страны, такие как Китай, Иран, США, Беларусь, до сих пор практикуют такое наказание.

В США в июле появился меморандум о введении временного моратория на смертную казнь. В конце сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил провести отдельный референдум по вопросу отмены смертной казни, пишет nv.ua
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