Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире во время председательства в Совете ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2022 года его страна начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире, пишет Reuters.
Во время речи в честь 40-й годовщины отмены смертной казни во Франции в субботу, 9 октября, Макрон рассказал, что в Париже состоится конференция, на которой соберут группы гражданского общества из стран, где смертную казнь до сих пор практикуют или же она приостановлена.
По его словам, во время председательства в Совете ЕС Франция будет сотрудничать с другими странами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров.
Смертная казнь должна исчезнуть навсегда
Франция стала 35-й страной мира, которая запретила смертную казнь. Сейчас в стране, согласно последним опросам, мнение по этому вопросу разделяется, отмечает агентство.
Некоторые страны, такие как Китай, Иран, США, Беларусь, до сих пор практикуют такое наказание.
В США в июле появился меморандум о введении временного моратория на смертную казнь. В конце сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил провести отдельный референдум по вопросу отмены смертной казни, пишет nv.ua
08:37 10/10/2021
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