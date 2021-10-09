Во время речи в честь 40-й годовщины отмены смертной казни во Франции в субботу, 9 октября, Макрон рассказал, что в Париже состоится конференция, на которой соберут группы гражданского общества из стран, где смертную казнь до сих пор практикуют или же она приостановлена.





По его словам, во время председательства в Совете ЕС Франция будет сотрудничать с другими странами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров.

Смертная казнь должна исчезнуть навсегда

Франция стала 35-й страной мира, которая запретила смертную казнь. Сейчас в стране, согласно последним опросам, мнение по этому вопросу разделяется, отмечает агентство.





Некоторые страны, такие как Китай, Иран, США, Беларусь, до сих пор практикуют такое наказание.



