Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ принадлежит породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте, пишет ru.oxu.az





"Вне зависимости от политики госпожа Меркель - икона, детали которой знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы устанавливали "госпожу Меркель" перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась", - заявил Кох.





Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны".

"Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", - заявил Кох изданию Spiegel.