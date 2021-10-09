При этом глава партии «Право и справедливость» пояснил, что Польша вынуждена защищаться от гибридной операции Минска и, скорее всего, Москвы, потому что её успех равнозначен кризису европейского масштаба, пишет Niezalezna.





Глава правящей партии «Право и справедливость» обратил внимание на то, что такая ситуация, когда для таких целей используют людей, которые хотят поменять место жительства, уже имела место в прошлом. По его словам, имеющих возможность заплатить такие суммы за переброску через границу мигрантов вовсе нельзя причислить к бедным людям по местным меркам. «Они жертвы большого обмана, масштабной манипуляции, поэтому мы можем проявить наше сочувствие. Однако в то же время мы не можем совсем не реагировать, не защищаться от операции, которая в случае успеха Лукашенко и Путина привела бы к кризису не только польского, но и европейского масштаба. А ведь именно этого желают эти господа», — подчеркнул он. «Мы выполняем наши международные и гуманитарные обязательства. Мы поступаем так, как надо, и впредь будем это делать», — добавил он.

Ярославу Качиньскому также ничего не известно о возможных переговорах, которые польская сторона ведёт с Беларусью или Россией. «Если бы у них всё получалось в этом направлении, то, скорее всего, в какой-то момент они бы попытались провести такие переговоры — они хотят добиться отмены санкций и легитимации белорусских властей на международной арене с целью получения многочисленных выгод», — пояснил он. Его цитирует russian.rt.com



