«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, отойти в сторону я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства», — сказал политик.





Австрийская прокуратура ранее сообщила, что в отношении Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. В его офисе прошли обыски.









Сам Курц, который стал канцлером в 2017 году, отверг все обвинения.





На ближайший вторник было запланировано внеочередное заседание Национального совета — нижней палаты парламента Австрии — на котором Партия свободы собиралась устроить голосование по вотуму недоверия Курцу.







