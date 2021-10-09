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Венедиктов: Путин хочет получить Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин добивается, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. Такое мнение 9 октября выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.



"Путин хочет быть нобелевским лауреатом мира, с моей точки зрения. В любом случае Кремль хочет, чтобы Путин был нобелевским лауреатом мира. [...] Любая броня пробивается, как мы знаем. В случае, если это считается эффективным", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" отметил, что это "вопрос интеграции России".

"Мир другой. Вообще мир более прозрачный, более взаимосвязанный. И я думаю, что кремлевская верхушка это понимает. Именно поэтому она ведет на переговоры, решает вопросы переговорным процессом, когда не может – решает вопросы силовым. Мы это видим по примеру Украины, или Грузии, или даже Сирии. Но, в принципе, РФ, ее руководство, постоянно находится в переговорах. Говорит: "Мы же ваши, мы же буржуинские. Мы же европейские. Смотрите, вот мы тут договорились и тут и вот сейчас мы будем с американцами договариваться по Афганистану", – объяснил Венедиктов.

Он обратил внимание, что "Россия хоть и изображает из себя осажденную крепость, тем временем на самом деле по поручению команды Путина или Путина ведет переговоры с американцами, с европейцами, с кем угодно".
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