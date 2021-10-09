Возле суда сторонники Стояногло требовали его освободить. Фото: ЕРА





Решение огласили после истечения 72 часов, в течение которых можно было задерживать Стояногло.





Суд назначил ему домашний арест на срок 30 дней, пишет Гордон. Адвокат отстраненного генпрокурора пообещал обжаловать решение.





Прокуратура просила для Стояногло предварительный арест сроком на 30 суток.





"Стояногло сказал, что прокуроры не предоставили ни одного доказательства, все обвинение основывалось на цитатах из СМИ. Он заявил, что Молдова возвращается к понятию захваченного государства", – пишет издание.





Возле суда, где проходило избрание меры пресечения, проходила акция в поддержку отстраненного генпрокурора, его требовали отпустить. После оглашения решения суда Стояногло вышел к ним, его "встретили аплодисментами".



