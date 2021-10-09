Сергей Коваленко на суде в феврале 2012 года. Фото: Сергей Серебро





Об этом сообщает Reform.by со ссылкой на витебское отделение лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» со ссылкой на бывшую жену Сергея Елену Коваленко.





Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, но обвиняемый более двух лет живет и работает в другой стране.





О возбуждении уголовного дела Елена узнала из телефонного разговора со следователем Валентином Суховеевым, который позвонил, чтобы вызвать ее на допрос в качестве свидетеля по делу. Информацией он делился неохотно.





По ее словам, в августе 2021 года минский СК совместно с КГБ возбудил уголовное дело в отношении Сергея по статье 370 УК. Основанием стало размещенное видео в сети, но какого именно и на каком ресурсе, следователь не уточнил.





Прислать повестку следователь отказался, поэтому Елена решила пока не идти на допрос, а ждать официальной бумаги. Она говорит, что неизвестно, чем может закончиться такой визит. Так однажды арестовали Сергея Коваленко: его вызвали на беседу и не отпустили.





Активист КХП-БНФ Сергей Коваленко вывесил флаг на верхушке елки на площади Победы в Витебске 7 января 2010 года. Он получил за это три года «домашней химии». Затем его снова задержали за нарушение режима отбывания наказания и приговорили к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима. Сергей держал длительные голодовки. Правозащитники признали его политическим заключенным. 26 сентября 2012 года он был освобожден.