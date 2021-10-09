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Спецслужбы Турции задержали шестерых россиян по подозрению в шпионаже

Шесть человек с российскими паспортами задержали в Турции по подозрению в шпионаже, сообщили источники в турецких правоохранительных органах.


Согласно сообщению, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье, где подозреваемые планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

При этом сообщается, пишет Haqqin.az что задержанные находились под наблюдением сразу после того, как въехали на территорию Турции. В результате обысков у задержанных найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении телеканала CNN Türk.

Журналисты уточняют, что правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.
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