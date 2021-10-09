UDF перечисляет самые странные назначения с его стороны за последние годы.





Александр Богданович – председатель Федерации хоккея









Фото: НОК





Начнем с самого свежего странного кадрового решения. Еще в сентябре, после дисквалификации Дмитрия Баскова со стороны IIHF, Александр Лукашенко анонсировал:





«Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера мы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец».





Но даже с учетом этого анонса назначение Александра Богдановича стало большим сюрпризом. Во-первых, гребец и после окончания спортивной карьеры был далек от хоккея. Видимо, вся его связь с этим видом спорта – выступление в команде второй лиги любительского чемпионата Минска «Варяг».





Во-вторых, непонятно почему Лукашенко назвал Богдановича «хорошим управленцем». Богданович ничем серьезным не руководил. Пару лет во главе Белорусской ассоциации студенческого спорта и комиссии спортсменов НОК существенного опыта ему явно не могли дать.





Семен Шапиро – председатель Федерации хоккея





Фото: belta.by





Кстати, стоит вспомнить и об одном из предшественников Богдановича. Когда-то Семен Шапиро называли любимчиком Лукашенко, он работал губернатором в Гродненской и Минской областях. Но в 2017 году его карьера начала рушится, когда руководитель страны решил отправить его спасать хоккей.





За год Шапиро не смог добиться серьезных успехов, а национальная и молодежная сборные Беларуси покинули высшие дивизионы чемпионата мира. Чиновник, по сути, бежал со спортивного поста.





Возможно, Лукашенко этого ему не простил: Шапиро перешел в коммерцию, он больше не высокопоставленный чиновник.





Наталья Кочанова – уполномоченная президента по Минску





Фото: belta.by





Своим решением в конце 2019 года Лукашенко полностью нивелировал статус председателя верхней палаты парламента. Руководитель страны отправляет главу законодательной ветви власти разбираться на места с водой, скверами и т.д.





Хотя в современной Беларуси к подобному уже давно привыкли и не удивляются отчетам председателя верхней палаты парламента перед Лукашенко.





Владимир Караник – губернатор Гродненской области





Фото: «Минск-новости»





Чиновник успел поработать министром здравоохранения всего год. А в августе 2020 года Лукашенко почему-то решил, что Владимир Караник именно тот человек, который нужен на должности председателя Гродненского облисполкома.





Между тем на этих постах традиционно работают «крепкие хозяйственники», разбирающиеся в сельском хозяйстве. Рано или поздно мы увидим картину: Лукашенко инспектирует ферму, а бывший медик Караник выслушивает его критику.





Виктор Лукашенко – председатель Национального олимпийского комитета





Фото: nn.by





В 2019 году старший сын руководителя страны был назначен вице-президентом НОК, хотя в спортивной отрасли раньше не работал. Но еще более странное кадровое решение Лукашенко принял в начале текущего года, уступив сыну кресло президента НОК. Дело в том, что МОК ясно дал понять, что легитимным руководителем его не признает.





Лукашенко признался:





«Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить».









С тех пор из-за санкций МОК Виктор Лукашенко не может представлять НОК на международной арене.





Сергей Ковальчук – министр спорта





Фото: mst.by





При режиме Лукашенко спорту традиционно не везет с управленцами. В 2018 Лукашенко назначил бывшего охранника министром, с тех пор Сергей Ковальчук мало кого смог убедить, что подходит для этой должности.





И все же даже после неудачного результата на недавней Олимпиаде в Токио Лукашенко его не уволил: теперь для руководителя страны не то время, чтобы разбрасываться преданными кадрами.





Кстати, до Ковальчука министерством спорта руководил Александр Шамко, бывший заместитель министра МЧС.