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Более 80 человек поставили подписи под письмом солидарности с философом Мацкевичем

Более 80 ученых, исследователей, литераторов, артистов и общественных деятелей поставили подписи под письмом солидарности с философом Владимиром Мацкевичем, находящимся за решеткой.


Во время IX Международного конгресса белорусских исследователей на сайте «Летучего университета» было опубликовано и открыто для присоединения письмо солидарности с белорусским философом и методологом Владимиром Мацкевичем, пишет Thinktanks.by. Философ был задержан 4 сентября. 5 октября ему был продлён срок пребывания под стражей еще на месяц. Владимир Мацкевич пробудет за решеткой до 4 ноября.

На сегодняшний день письмо подписали более 80 интеллектуалов, исследователей, ученых, мирных жителей из Беларуси, Украины, Литвы, Польши, США, Великобритании, России, Португалии и других стран.


 
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