



Во время IX Международного конгресса белорусских исследователей на сайте «Летучего университета» было опубликовано и открыто для присоединения письмо солидарности с белорусским философом и методологом Владимиром Мацкевичем, пишет Thinktanks.by. Философ был задержан 4 сентября. 5 октября ему был продлён срок пребывания под стражей еще на месяц. Владимир Мацкевич пробудет за решеткой до 4 ноября.





На сегодняшний день письмо подписали более 80 интеллектуалов, исследователей, ученых, мирных жителей из Беларуси, Украины, Литвы, Польши, США, Великобритании, России, Португалии и других стран.







