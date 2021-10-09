



Как сообщает BBC, Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным. При этом он отметил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом. "Историческая цель завершить воссоединение нашей родины должна быть выполнена, она точно будет выполнена", - заявил китайский лидер.





Си Цзиньпин отметил, пишет haqqin.az, что хотел бы увидеть мирное воссоединение по принципу "одна страна - две системы", по аналогии c Гонконгом.





В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его жителей.





Тайвань формально является частью КНР, хотя остров считает себя независимым.