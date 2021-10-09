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Китай взялся за Тайвань: «Воссоединение должно быть мирным»

Материковый Китай должен воссоединиться с Тайванем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в 110-ю годовщину Синьхайской революции, в результате которой в стране была свергнута монархия.


Как сообщает BBC, Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным. При этом он отметил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом. "Историческая цель завершить воссоединение нашей родины должна быть выполнена, она точно будет выполнена", - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, пишет haqqin.az, что хотел бы увидеть мирное воссоединение по принципу "одна страна - две системы", по аналогии c Гонконгом.

В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его жителей.

Тайвань формально является частью КНР, хотя остров считает себя независимым.
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