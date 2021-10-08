



Павлюк Быковский. На вопросы EX-PRESS.BY об этих события ответил медиаэксперт и политический обозреватель





Путин действительно, как говорится, «утерся»?





— Дело не в том, «утерся» Путин или нет, хотя «Комсомольскую правду» называют его любимой газетой, а в том, что белорусско-российские отношения не подразумевают прямых указаний из Москвы в Минск. Могут быть рекомендации, просьбы как поступить в определенных случаях. Но если Минск не хочет их слышать, Москва не может диктовать свои условия, по крайней мере по такому незначительному поводу, если говорить в целом о характере экономического и военно-политического сотрудничества двух стран.





Россия всегда с интересом отслеживала присутствие в Беларуси своих СМИ и состояние их дел. В то же время надо понимать, что «Комсомольская правда в Беларуси» — это не российское СМИ, а совместное предприятие, медиабизнес, связанный с Россией. Эксплуатировался известный советский бренд, но сама белорусская редакция была самостоятельной и проводила независимую от Москвы политику.

Газета писала о белорусской истории, национальных поэтах, послевыборных протестах, репрессиях. Писали также о белорусско-российских отношениях, но при этом не стояли на позициях Кремля, а давали возможность высказываться разным сторонам, соблюдая стандарты независимой журналистики.





В случае с «Комсомольской правдой в Беларуси» у Кремля связаны руки по причине того, что, во-первых, Лукашенко остается главным его союзником, а во-вторых, Геннадий Можейко является белорусским гражданином.





Исследования, проведенные по заказу Министерства информации и результаты которых опубликованы в книге «Особенности трансформации информационного поля Республики Беларусь», показали, что «Комсомольская правда в Беларуси» была на первом месте среди печатных изданий страны. Но в итоге с ней случилось то же самое, что произошло в свое время с одним широко известным белорусским интернет-порталом, охватывающим 68% национальной аудитории. Когда лидер медиарынка выступает с позиции освещения протестов, на это обращает внимание авторитарный режим.





Тяжело сказать, мог ли владелец «Комсомольской правды в Беларуси» ЗАО «БелКП-ПРЕСС» поступить иначе. Как медиабизнес он был поставлен под удар еще в прошлом году, когда газете запретили печататься в Беларуси, а потом еще и выкинули из монополизированной системы подписки и распространения через «Белпочту» и «Белзоюзпечать».





После инцидента с перестрелкой от продажи «комсомолки» отказались и торговые центры. В итоге с заблокированным сайтом, заблокированной системой распространения печатной версии медиабизнес не смог бы нормально развиваться.





По вашему мнению, решение о закрытии принималось московским офисом или самой «Комсомольской правдой в Беларуси» и согласовывалось ли оно с Кремлем?





— Владельцем газеты является белорусское предприятие ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Из-за того, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован, объявление о закрытии было опубликовано на российском сайте kp.ru — это организация, с которой издание было аффилировано, шел взаимный обмен публикациями.





В ЗАО «БелКП-ПРЕСС» есть российский учредитель, но он не является владельцем акционерного общества. Поэтому юридически решение могло быть принято только самим белорусским владельцем, никем другим.





Может ли белорусское руководство продолжить наступление на пророссийские СМИ, работающие в нашем информационном пространстве — Sputnik, Regnum и другие?





— Это разные истории. Sputnik является подразделением российского государственного холдинга МИА «Россия сегодня», никаких претензий к этому СМИ у белорусских властей нет. Sputnik хвалит правящий режим и никак его не критикует.





Regnum — это частное предприятие, в Беларуси уже был судебный процесс над авторами, которые писали для этого портала, их обвинили тогда в разжигании розни. Не исключено, что у Regnum могут снова возникнуть проблемы, потому что он критикует официальный Минск.





С другой стороны, белорусские власти не перекрывают доступ к ведущим российским сайтам, таким как РИА-новости, ТАСС, Известия. Продолжают работу контролируемые государством телеканалы РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь, ОНТ, контент которых в значительной ступени состоит из информационной продукции, произведенной в России, и она является доминирующей на телевидении.





Следует ли связывать заявление министра обороны России Шойгу об открытии двух совместных центров военной подготовки на территории Беларуси вместо одного с тем, что Москва отыграла назад в вопросе с «любимой газетой» Путина?





— Можно только спекулировать на эту тему, но точный ответ на вопрос найти трудно. Россия давно хотела иметь военную базу на территории Беларуси, но ее нет до сих пор. Военная база обладает статусом экстерриториальности, примерно так же, как и посольство, а личный состав военной базы подчиняется командованию страны ее происхождения.





У нас есть российские военные объекты — центр управления подводными лодками, радиолокационная станция, объявлено о создании учебно-боевого центра в Гродно. Но эти объекты не обладают статусом экстерриториальности, у них нет многочисленного личного состава, и они не могут оказывать такого же политического влияния, как это было в случае с российской армией в Приднестровье, Грузии, Крыму. Российские военные приезжают к нам на учения и после них уезжают, не имея возможности остаться на военных базах в Беларуси.





Большинство аналитиков говорит о том, что Россия заинтересована в таком варианте транзита власти в Беларуси, при котором большую роль в политике будут играть парламент и контролируемые партийные парламентские фракции, чтобы через них иметь возможность влиять на внутриполитическую жизнь.





Но даже в условиях управляемой демократии требуется наличие достаточно сильных негосударственных СМИ. Мы же наблюдаем сейчас противоположный процесс — уничтожение всех независимых общественно-политических изданий. Заинтересована ли Россия в том, чтобы в Беларуси существовала свободная пресса?





— Кремль не заинтересован в том, чтобы в России существовала свободная пресса. Там есть только видимость большого разнообразия в сфере медиа. После войны с Грузией в России поменялись собственники практически всех независимых ведущих СМИ, после чего они заняли прокремлевскую позицию. Исключение составляет «Новая газета» и принадлежащая Газпрому радиостанция «Эхо Москвы», но их скорее можно назвать своеобразной «витриной демократии», чем влиятельными средствами массовой информации.





После изменений в законодательстве в России появились иностранные агенты, в том числе и физические лица. Например, телеканал «Дождь». Это создает большие трудности для распространения независимого медиаконтента и существования его авторов, признанных иноагентами. Если российские власти ведут себя подобным образом дома, то почему они должны вести себя как-то иначе в Беларуси?





Есть медиа, в частности, Sputnik.by, который имеет неплохие охваты у белорусской аудитории. Сейчас они хвалят Александра Лукашенко и он, вероятно, их работой доволен.

Что же касается рассуждений о том, что Кремль хотел бы иметь в Беларуси парламентско-президентскую форму правления, возможно, это действительно так. Но в Москве вынуждены считаться с тем, что другого такого политика, как Александр Лукашенко, на которого можно полагаться, у них нет, так как белорусское политическое поле зачищено. Лукашенко же для Москвы достаточно предсказуем и проводит понятную и не направленную против России политику.





В то же время, если бы в Беларуси произошло переформатирование политической системы, то пророссийские партии могли бы появиться. Одна такая попытка была уже предпринята, но не увенчалась успехом, откровенно пророссийскую партию не зарегистрировали. Так что не очень похоже, что Россия всерьез надеется на коренные изменения внутри политической системы Беларуси, а Александр Лукашенко готов позволить их реализовать.







