



- Мы провели фокус-группы – интервью с белорусами, которые были вынуждены переехать в Литву. Они были организованы компанией „Vilmorus“ и Фондом им. Конрада Аденауэра. Нам было интересно узнать, как и с помощью каких средств режим формирует образ врага и пропагандистские нарративы. В исследовании принимали участие журналисты и те, кто являются непосредственными потребителями контента", – рассказал Delfi.ru Нериюс Малюкявичюс.





"Очень важную роль сыграл „российский десант“ – десант журналистов и ведущих из РФ, которые стали вещать на телеканалах, радио, других госСМИ. Респонденты подметили, что в первые дни протестов режим Лукашенко решил прибегнуть к тактике замалчивания и игнорирования народных выступлений как таковых. Мол, их нет в принципе. Однако это не привело к желаемому результату. Был явный диссонанс с тем, что происходят в соцсетях и что рассказывают по телевизору.





Очевидно, тактика не оправдалась, поэтому стали действовать иначе. Далее пропаганда становилась все изысканнее и радикальнее – помогли консультанты из России. От банальных тезисов о том, что в протестах, дескать, задействованы марионетки, алкоголики и наркоманы, перешли к радикальным. Протестующих стали называть экстремистами, террористами и фашистами", – говорит он.





По словам эксперта подобные методы использовались государственной пропагандой и раньше. В частности, похожая ситуация разворачивалась в Литве во время январских событий 1991 года. Здесь видна рука спецслужб.





"Опека и помощь Москвы стали своеобразной традицией. Мы видим это и на примере Лукашенко. С другой стороны, кто у кого учился – вопрос спорный. В данном случае мы можем наблюдать за симбиозом двух авторитарных лидеров. Как известно, Лукашенко значительно раньше Путина стал душить СМИ и ограничивать пространство для информации. Когда Путин пришел к власти, во многом он почерпнул опыт у Лукашенко. В то же время именно Путин продемонстрировал, как можно проводить и реализовывать на практике жесткую политику информационной безопасности и контроль над публичной информацией в целом. Здесь Лукашенко учился уже у него", – подчеркнул эксперт.





Нериюс Малюкявичюс признает, что жесткий ответ госСМИ повлиял на протесты – отпугнул часть общества.





"Опрошенные обратили внимание на то, как демонстративно провластные журналисты запугивали людей с экранов, делали все, чтобы у сочувствующих не возникало даже мыслей выходить на улицы. В Беларуси происходит "чеченизация" информационного пространства. Эта традиция была заложена Кадыровым, который публикует издевательские видео, заставляет публично извиняться тех, кто выступает против него или его режима перед камерами. Эта новая тенденция – агрессивная стратегия белорусской власти, которая таким образом хочет показать силу и не допустить акций протеста", – подытожил собеседник.



