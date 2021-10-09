







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна"





"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - пишет пресс-служба правозащитного центра.





Согласно данным центра, количество политических заключенных стремительно выросло на сотню из-за задержаний 30 и 31 сентября, а также 1 октября. Только 29 сентября их количество составляло 702 человека.















