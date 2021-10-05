+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лявон Барщевский: «В 2020-м мы сделали шаг вперед, но до конца опять не дошли»

«В нашей ситуации нужно приучать себя к ежедневному труду. Пусть творцы создают вещи, которые потом повлияют на людей».

Лявон Барщевский: «В 2020-м мы сделали шаг вперед, но до конца опять не дошли»

О вчерашней и сегодняшней Беларуси и белорусах, методах мирного сопротивления, искусстве маленьких шагов в политике и общественной жизни «Свободные новости» поговорили с Лявоном Барщевским.

— Лявон Барщевский — филолог, переводчик, педагог и учитель с одной стороны; политик, депутат Верховного Совета XII созыва, экс-председатель Партии БНФ, общественный деятель с другой. Во всем этом разнообразии вашей фигуры вы кем себя в первую очередь ощущаете?

— Мне повезло жить в эпоху нового Возрождения, а если б это было другое время, то, конечно, сосредоточился бы на каком-то одном деле и стал бы тем или другим. Но вторая половина 1980-х потребовала людей, которые могут хорошо ощущать себя сразу в разных сферах. 

— Кажется, политика стала для вас большей неожиданностью, чем филология?


— На выборы в Верховный Совет XII созыва я в принципе не хотел идти, но подтолкнули коллеги: у меня был наработан круг различных контактов, что необычайно важно в такой политической кампании. И все покатилось клубком. Следующие пять лет для творчества фактически пропали, потому что депутатство целиком поглотило, забрало все время. Когда случался перерыв между сессиями, мы с коллегами ездили в регионы: я тогда объездил почти что всю Беларусь. 


Думаю, ни один из сегодняшних так называемых депутатов не может похвалиться тем, 
что писал законы. Сами тексты, от первой до последней статьи, а у меня и моих коллег такой опыт был.

Мы распределяли, кто какой законопроект готовит, шли в библиотеку, изучали документы…

— Три года назад вы сказали, что считаете себя кризисным менеджером: где есть дырка, где провал — там вы появляетесь и стараетесь это подтянуть. Сейчас тоже кризисное время для Беларуси, востребованы ли вы в этом качестве?

— Нет, никто не обращался. В первые месяцы переломного времени появилась волна людей, которые решили, что мы — те предыдущие — ничего не смогли сделать, а вот у них все легко получится! Безусловно была такая эйфория…

— Из этого вытекает вопрос: полем своего социального взаимодействия белорусская интеллектуальная элита как-то давно избрала Facebook. Вы не присутствуете ни там, ни в других соцсетях — это сознательный выбор и позиция? Не чувствуете ли себя в таком случае выброшенным из корабля современности и не кажется ли, что теряете очень важное из-за этого отказа?

—  Есть две причины. Первая очень простая: вся моя жизнь, связанная с сознательной деятельностью на ниве белорусщины, требовала определенной конспирации. Даже когда приходили в государственное издательство и встречались там с издателями, редакторами — с тем же Семухой или с другим моим учителем в переводе, Валентином Рабкевичем, то всегда выходили в курилку или еще куда и там разговаривали про некоторые вещи. С той поры у меня есть привычка не говорить лишнего, и я держусь ее.

А вторая причина — сфера частной деятельности. Социальные сети отнимают много времени. Между тем переводы, работа над словарями требуют огромной усидчивости, нужно работать не то что по 8, а и по 14 часов в день. Так что просто жалко терять даже минуты: годы летят, а планов много и хочется успеть сделать как можно больше. В итоге очень и очень дорожу своим личным временем. 

— Весь исторический путь независимой Беларуси прошел не просто на ваших глазах, вы сами приложили руку ко многим судьбоносным для страны событиям. Как считаете, где Беларусь и белорусы оказались по итогам прошлого года? В какой точке мы сейчас?

— Еще в 1994 году, когда к власти пришел этот режим, даже тогда возникало ощущение: нам бы продержаться 20 лет… Балтийским странам, кстати, как как двадцати постсоветстких лет и хватило, чтобы установить вечную ценность независимости — для них пути назад уже не будет. Мы тоже думали, что за 20 лет появится, во-первых, бюрократия, заинтересованная в этой независимости, а во-вторых, что и люди тоже осознают ее ценности. Такое двоякое ощущение. 

И правда, появился пласт бюрократии, которая понимает: Москва им не даст того, что они имеют здесь и сейчас. А с другой стороны — последовательная политика искоренения всего национального, бешеная дискриминация белорусского языка, белорусскоязычных, белорусских организаций.

Образовалась так называемая компрадорская бюрократия, которая существует исключительно на прагматичных началах, на том, что когда есть деньги — мы работаем, когда нет — не работаем…

И у них сформировалась если не ненависть, то по крайней мере страх перед всем национальным. Процесс оказался незавершенным. 

2020-й год был большим шагом вперед в этом плане: хоть мирная революция начиналась с большего русскоязычными людьми, но в процессе стало понятно, что тут делиться не стоит, что и белорусскоязычные что-то могут не только подсказать, но и сделать. Это значит, шаг сделан, но опять таки — не до конца.

— Что мы должны делать сейчас?

— Мирное противостояние имеет много форм. Когда-то я переводил брошюру Джима Шарпа, в которой описывается 92 способа мирного воздействия на любые режимы. В нашей ситуации нужно приучать себя к ежедневному труду. Буквально с утра ставить задачу: сегодня я сделаю то и то, что потом кирпичиком ляжет в наше светлое будущее. 

Каждый должен действовать согласно своим способностям и рациональному планированию, потому что все не успеешь.

Если у кого-то получается талантливо «воевать» в фэйсбуке или телеграме, то пусть он этим и занимается. Пусть творцы создают вещи, которые потом повлияют на людей. Кто-то будет петь с хором, кто-то играть в спектакле, кто-то будет рисовать, кто-то — снимать фильмы.

Новая политическая элита с большим трудом только начинает формироваться, такой процесс стимулируется исключительно конкретными сдвигами. Например, выборами или ситуацией каких-то происшествий, к сожалению, трагических… 

На мой взгляд, во второй половине 80-х не удалось бы активизировать народ, если бы не чернобыльская беда и страшная правда про сталинский террор. Тогда это подняло общество.

Теперь пришло время реакции и тотального давления, но оно не будет длиться вечно, появятся «окна» и тут уже те, кто хочет заниматься реальной, практической политикой, должны в эти «окна» влезать и что-то предлагать обществу. Но к этому нужно готовиться.

Понятно, что революция 2020 года была спонтанной и неподготовленной, но только сейчас возникают разговоры вроде: «Давайте напишем экономическую программу!» А таких программ должен был бы уже быть написан десяток — на разные варианты развития событий… 

Другой вопрос, что сейчас это значительно тяжелее делать, потому что режим закрыт и прячет всю информацию. Например, много ли на сегодня мы знаем про т. н. «дорожные карты» с Россией? Только что-то в пересказе появляется, но никто ничего точно не знает. Чтобы написать ту же экономическую программу, нужно владеть статистикой, а она тотально засекречена. Или попробовали бы вы в Министерстве образования узнать, сколько школ с белорусским языком обучения по состоянию на 1 сентября, не получится — даже это режимные деятели засекретили. 

Так что все сложно, но нужно делать, искать инсайдеров, этим необходимо заниматься уже сейчас. 

Как пример — польские и наши позитивисты после поражения восстания 1863-1864 годов. Понимая, что если теперь опять подняться на восстание, то опять поубивают или повысылают в Сибирь, они выбрали такой путь: стали основывать польские банки, делать польские предприятия, открывать польские школы в имениях, учить детей по-польски — и так далее. Даже тот опыт частично можно использовать.

Вариантов, повторюсь, много. Главное — не терять видение перспективы, энергию и не тратить время впустую.


Перевод БГ
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]