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Латвия призвала проявить твердость в требованиях к Беларуси выполнять свои международные обязательства

Проявить твердость в требованиях к официальному Минску выполнять свои международные обязательства призвал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на прошедших 8 октября в Совете безопасности ООН трехчасовых неформальных слушаниях (по т.н. формуле Аррии) о ситуации в Беларуси.

Латвия призвала проявить твердость в требованиях к Беларуси выполнять свои международные обязательства
«Вместо того взаимодействия с гражданским обществом режим жестоко подавил мирные протесты. Он использовал невиданный ранее метод: насильственное изменение направления полета для ареста политического оппонента, который нельзя описать иначе, как террористический», — заявил Ринкевичс, пишет Naviny.online имея в виду вынужденную посадку самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс с известным оппозиционным активистом Романом Протасевичем.

По словам Ринкевичса, Латвия была одной из первых стран, которая оказала поддержку белорусскому народу после начала репрессий: оказала медицинскую, психологическую и юридическую помощь, назначила стипендии, помогла работникам СМИ. «Тысячи белорусов были вынуждены бежать из страны, многие из них нашли спасение в соседних странах, в том числе в Латвии», — отметил министр.

«С лета мы стали свидетелями того, как белорусский режим организовывал въезд в Беларусь людей из третьих стран, обещая им легкий доступ в Евросоюз. Когда эти люди понимают, что их заманили в Беларусь, а границы ЕС находятся под защитой, они сталкиваются с трудностями при возвращении в свои страны. Режим использует угрозы и физическую силу, чтобы подтолкнуть их к незаконному пересечению границы ЕС», — сказал Ринкевичс.

По его мнению, подобные действия призваны дестабилизировать ЕС, в частности соседствующие с Беларусью государства-члены, в отместку за решительную поддержку гражданского общества в стране, предоставление «убежища и защиты» белорусскому народу, «требующему свободных и справедливых выборов».

Как считает глава латвийской дипломатии, белорусские власти ведут гибридную атаку на ЕС в том числе для получения прибыли. «Более того, операция сопровождается масштабной кампанией дезинформации с целью дискредитации соседних стран ЕС и отвлечения внимания от жестокости правительства Лукашенко в отношении собственного народа», — заявил министр.

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