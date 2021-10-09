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Асад спасает своего дядю от французской тюрьмы: разрешил вернуться в Сирию

Президент Сирии Башар Асад разрешил своему дяде Рифату Асаду (брату отца, Хафеза Асада) вернуться на родину после почти 30-летней эмиграции в Европе. По сообщению саудовской газеты "Аль-Ватан", решение позволить вернуться в Сирию дяде-бунтовщику Асад-младший принял, чтобы спасти того от тюремного заключения во Франции.




Израильское издание 9tv.co.il напоминает, что Рифат Асад должен был отправиться на четыре года в тюрьму за налоговые преступления, мошенничество и отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.


Согласно сообщению, в Сирию Рифат Асад вернулся как "простой гражданин" при условии, что по возвращении он не будет заниматься политикой. Отмечается, что 84-летний дядя сирийского президента болен, во Франции и Испании конфискованы почти все его активы на сумму около 700 млн евро.

Рифат Асад во время президентства своего старшего брата, Хафеза Асада, был вице-президентом Сирии и возглавлял элитное подразделение "Оборонные бригады". В 1984 году он возглавил попытку военного переворота в Сирии, которая завершилась провалом. После этого он с группой своих соратников сбежал из Сирии в Швейцарию, а после обосновался во Франции. Там он занялся строительным бизнесом, став со временем одним из ведущих строительных подрядчиков в стране.

Расследование его бизнес-деятельности было начато еще в 2013 году, Рифата Асада обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и нарушениях закона при найме рабочей силы. Остальные пункты обвинения — мошенничество, незаконное использование сирийских бюджетных средств и отмывание капитала — добавились по ходу следствия. Сам Рифат Асад отвергал все обвинения, утверждая, что вс� имеющиеся у него средства и активы достались ему абсолютно легально в виде дохода от бизнеса.
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