США внимательно следят за событиями в Беларуси / pixabay.com​





"Пока власти в Беларуси отказываются выполнять свои международные обязательства, подрывают мир и безопасность в Европе, продолжают преследовать и нарушать права своих граждан, мы не откажемся от санкций", — подчеркнул Миллс. Он напомнил, пишет Еврорадио, что Вашингтон призывает официальный Минск освободить всех политзаключённых и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом.





В августе 2021-го США объявили о введении новых санкций в отношении белорусских госучреждений и компаний, а также физических лиц. Это и удар по "кошелькам Лукашенко", и по госпредприятиям.