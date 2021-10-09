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США не собираются смягчать санкции в отношении властей Беларуси

США не собираются смягчать санкции в отношении властей Беларуси. Об этом в пятницу заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс. Он участвовал в неформальном виртуальном заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня, которое инициировала Эстония. Обсуждалась ситуация в нашей стране.

США внимательно следят за событиями в Беларуси / pixabay.com​

"Пока власти в Беларуси отказываются выполнять свои международные обязательства, подрывают мир и безопасность в Европе, продолжают преследовать и нарушать права своих граждан, мы не откажемся от санкций", — подчеркнул Миллс. Он напомнил, пишет Еврорадио, что Вашингтон призывает официальный Минск освободить всех политзаключённых и начать диалог с оппозицией и гражданским обществом.

В августе 2021-го США объявили о введении новых санкций в отношении белорусских госучреждений и компаний, а также физических лиц. Это и удар по "кошелькам Лукашенко", и по госпредприятиям.
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