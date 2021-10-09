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Украина призвала Запад усилить давление на Россию из-за ее влияния на Беларусь

Запад должен усилить давление на Россию из-за ее влияния на Беларусь. Москва практически лишила Минск суверенитета и превратила белорусскую территорию в плацдарм для дестабилизации ситуации в Европе.

Фото: первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову.

По ее словам, Россия использует Беларусь как плацдарм для манипуляций миграционными потоками, которые она направляет в Польшу и Литву. "Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - сказала Джапарова в ходе неформального заседания высокого уровня Совбеза ООН по формуле Аррии, посвященном ситуации в Беларуси.

Представитель МИД подчеркнула, что для Украины и всей Европы важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Россией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

Джапарова обратила внимание на продолжающиеся нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси. "Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать", - заявила она, добавив, что жертвами репрессий белорусских властей стали и граждане Украины.

"Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав", - заявила дипломат.

 
 
 
 
 
Источник: Дмитрий Кузнецов
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