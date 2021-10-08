



Докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Владимир Варданян отметил, пишет Reform.by, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.





«Хочу надеяться, что вопрос об отмене сметной казни в этой стране будет рассмотрен в контексте продолжающихся обсуждений Конституции в Беларуси», – заявил Варданян.





В совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и генерального секретаря Совета Европы Беларусь призывают двигаться в направлении отмены смертной казни.