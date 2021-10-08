ЕС и ПАСЕ в очередной раз призвали Беларусь отменить смертную казнь
Накануне Всемирного дня против смертной казни, который отмечается 10 октября, Евросоюз и ПАСЕ опубликовали заявления, в которых призывают Беларусь прекратить применение смертной казни.
Докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни Владимир Варданян отметил, пишет Reform.by, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.
«Хочу надеяться, что вопрос об отмене сметной казни в этой стране будет рассмотрен в контексте продолжающихся обсуждений Конституции в Беларуси», – заявил Варданян.
В совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и генерального секретаря Совета Европы Беларусь призывают двигаться в направлении отмены смертной казни.
21:59 08/10/2021
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