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Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook.





«Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский Союз является одним из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов», - написал он.





По его словам, пишет Политринг, решение Конституционного суда «подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции Республики Польша, а именно, что конституционное право имеет превосходство над другими источниками права».

«У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не в Европейском Союзе незваный гость. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим и такой союз будем и дальше создавать», - написал Моравецкий.





Напомним, что суд в Польше подтвердил превосходство законодательства страны над европейским правом. Впоследствии ЕК раскритиковала решение суда Польши о верховенстве Конституции над правом ЕС.



