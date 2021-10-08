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Чесновский прокомментировал свой вызов в МИД Польши

Белорусского дипломата вызвали в польское ведомство для разъяснений по поводу стрельбы, якобы произошедшей на границе.



Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский прокомментировал вызов в польский МИД по поводу якобы имевшей место стрельбы на границе двух государств.

Ранее в пятницу стало известно, пишет Sputnik, что белорусского дипломата вызвали в польское ведомство для разъяснений по поводу выстрелов на границе с белорусской территории, а также сложной ситуации на рубеже.

"Белорусская сторона очень серьезно подходит к такого рода обвинениям. Уже опубликован комментарий пресс-секретаря Госпогранкомитета Беларуси, в котором ясно указывается, что оружие на белорусско-польском участке границы за минувшие сутки не применялось", – сказал Чесновский.

Он также отметил, что ГПК обратился к Пограничной службе Польши за дополнительной информацией и доказательствами, так как обвинения не соответствуют действительности.

Была ли стрельба?

В пятницу 8 октября официальный представитель пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что белорусские пограничники стреляли в сторону польских.

При этом, по ее словам, стрельба, вероятно, велась с использованием холостых патронов.

В Госпогранкомитете данные утверждения назвали голословными, тем более что с польской стороны не было представлено никаких доказательств. Там также сообщили, что за истекшие сутки белорусские пограничники ни на одном из участков границы оружие не использовали, а по поводу заявлений Михальской польской пограничной службе направлен официальной запрос.

"Колючая" граница

Ситуация на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей обострилась летом текущего года. Именно тогда президент Беларуси Александр Лукашенко после очередного пакета санкций Запада в отношении Минска заявил, что республика больше не будет сдерживать поток мигрантов – на это нет "ни денег, ни сил".
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Соседние страны заявили росте числа нелегалов, задерживаемых на границе с республикой, а также на своих границах начали возводить заграждения из колючей проволоки, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.
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