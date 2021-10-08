Романчук: На диалог с Тихановской Лукашенко не идет, а с Пазняком может пойти
Экономист Ярослав Романчук в интервью «Радыё Свабода» высказался об опасности санкций и выразил мнение о том, что сегодня нужно срочно сделать для диалога в стране.
Аналитик полагает, что экономические санкции Запада ведут к потере суверенитета в пользу России.
— Сегодня происходит вовлечение Беларуси в орбиту военной, информационной, дипломатической и геостратегической политики России, пишет Nashaniva.com. А это уже эрозия нашего суверенитета. Когда раньше я выступал против санкций, я именно это имел в виду.
То, что сегодня столько белорусов оказались за пределами, то состояние общественно-политического сопротивления и то состояние зависимости, которое мы имеем сегодня с 28-ю дорожными картами…
Со всем этим россияне могут сделать так, что на осень 2022 года число людей, которые будут лоббировать интересы Кремля, будет больше числа тех, кто будет лоялен к Лукашенко.
Это, безусловно, является угрозой нашему суверенитету и существованию независимости нашей страны.
— Могут ли санкции Запада достичь своей цели — демократизации Беларуси и начала внутринационального инклюзивного диалога?
— Когда европейцы и американцы вводят санкции, нужно понимать, какие временные параметры они имеют в виду.
Год — не реалистично. За пять лет — можно и достичь, но за эти пять лет Беларусь может потерять свою независимость.
Поэтому в краткосрочной перспективе выполнение той повестки дня, которую имеют в виду авторы санкций, — нереалистично.
Вместо диалога мы имеем еще большее закатывание в асфальт общественно-политического сообщества. Вместо попытки отмотать назад мы видим активную прокремлевскую политику, которая еще больше втягивает власти Беларуси в орбиту российских интересов.
Так что санкции не дают того эффекта, на который рассчитывают их авторы. И это, безусловно, трагедия тех людей, которые остаются в Беларуси и работают в обществе, которое находится в состоянии шока, страха, депрессии и приглушенного, внутреннего гнева.
Последние опросы Chatham House показывают, что Лукашенко имеет поддержку около 30%.
При помощи своего «омоноправа» он может консолидировать еще столько же и сказать: «Я снова стал народным президентом».
— Какой, по вашему мнению, выход из этой ситуации?
— Выход сейчас непростой. Теперь нужно думать, как отмотать назад и снова навести мосты для общественной и политической работы в стране. Так или иначе, я бы не советовал вводить санкции в таком режиме, как они вводятся сейчас. Ведь они бьют по святая святых — по нашему суверенитету и независимости.
Если при нынешнем состоянии через год-два не произойдет перемен, то я думаю, что мы будем разговаривать с генералами и полковниками, которые будут представлять уже другой военно-политический режим в нашей стране.
Так что есть потребность в инклюзивном диалоге. Для этого можно использовать потенциал и авторитет того же Зенона Станиславовича Пазняка, чтобы он поехал в страну и попытался с чистого листа разговаривать с властями Беларуси.
— Но пока что Лукашенко ни на какой диалог ни с кем не идет.
— С Тихановской на диалог он действительно не идет, а с Пазняком может пойти.
20:16 08/10/2021
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