Аналитик полагает, что экономические санкции Запада ведут к потере суверенитета в пользу России.





— Сегодня происходит вовлечение Беларуси в орбиту военной, информационной, дипломатической и геостратегической политики России, пишет Nashaniva.com. А это уже эрозия нашего суверенитета. Когда раньше я выступал против санкций, я именно это имел в виду.





То, что сегодня столько белорусов оказались за пределами, то состояние общественно-политического сопротивления и то состояние зависимости, которое мы имеем сегодня с 28-ю дорожными картами…





Со всем этим россияне могут сделать так, что на осень 2022 года число людей, которые будут лоббировать интересы Кремля, будет больше числа тех, кто будет лоялен к Лукашенко.





Это, безусловно, является угрозой нашему суверенитету и существованию независимости нашей страны.





— Могут ли санкции Запада достичь своей цели — демократизации Беларуси и начала внутринационального инклюзивного диалога?





— Когда европейцы и американцы вводят санкции, нужно понимать, какие временные параметры они имеют в виду.





Год — не реалистично. За пять лет — можно и достичь, но за эти пять лет Беларусь может потерять свою независимость.





Поэтому в краткосрочной перспективе выполнение той повестки дня, которую имеют в виду авторы санкций, — нереалистично.





Вместо диалога мы имеем еще большее закатывание в асфальт общественно-политического сообщества. Вместо попытки отмотать назад мы видим активную прокремлевскую политику, которая еще больше втягивает власти Беларуси в орбиту российских интересов.





Так что санкции не дают того эффекта, на который рассчитывают их авторы. И это, безусловно, трагедия тех людей, которые остаются в Беларуси и работают в обществе, которое находится в состоянии шока, страха, депрессии и приглушенного, внутреннего гнева.





Последние опросы Chatham House показывают, что Лукашенко имеет поддержку около 30%.





При помощи своего «омоноправа» он может консолидировать еще столько же и сказать: «Я снова стал народным президентом».





— Какой, по вашему мнению, выход из этой ситуации?





— Выход сейчас непростой. Теперь нужно думать, как отмотать назад и снова навести мосты для общественной и политической работы в стране. Так или иначе, я бы не советовал вводить санкции в таком режиме, как они вводятся сейчас. Ведь они бьют по святая святых — по нашему суверенитету и независимости.





Если при нынешнем состоянии через год-два не произойдет перемен, то я думаю, что мы будем разговаривать с генералами и полковниками, которые будут представлять уже другой военно-политический режим в нашей стране.





Так что есть потребность в инклюзивном диалоге. Для этого можно использовать потенциал и авторитет того же Зенона Станиславовича Пазняка, чтобы он поехал в страну и попытался с чистого листа разговаривать с властями Беларуси.





— Но пока что Лукашенко ни на какой диалог ни с кем не идет.





— С Тихановской на диалог он действительно не идет, а с Пазняком может пойти.







