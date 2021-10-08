Артем Шрайбман на сайте Московского центра Карнеги. «Многих удивила вялая реакция Москвы на закрытие своего заметного СМИ в стране-союзнице и арест ее журналиста. Россия совершенно иначе отреагировала бы на подобную пощечину от кого-нибудь из соседей с прозападным курсом – стран Балтии, Грузии или Украины. Но союзникам, особенно авторитарным, прощается куда больше, чем оппонентам», - пишет политический аналитикна сайте Московского центра Карнеги.





"Кремль понимает суверенитет как право наводить порядок на своей территории такими методами, какие власть считает нужными, и уважает такое же право союзных автократов. Отсюда больше толерантности к их действиям, даже когда они враждебны по отношению к российским интересам. Если, конечно, это не интересы первого порядка, вроде вопросов безопасности", - подчеркивает эксперт.





Аналитик напоминает прошлые инциденты того же порядка: в 2013 году произошла история с гендиректором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, в 2015 году отказались от российской авиабазы, в 2019-м – от настоящей интеграции. В 2017-м продержали год под стражей нескольких слишком пророссийских публицистов. В 2020-м – арестовали три десятка бойцов российской ЧВК и обсуждали их выдачу Украине. В это же время ввели свою администрацию в Белгазпромбанке, разогнав его назначенное российской стороной правление и арестовав некоторых функционеров.





Наказание может быть отложенным?





«Если история с «Комсомольской правдой» будет развиваться по тому же сценарию, что и предыдущие похожие инциденты, это укрепит белорусскую власть во мнении, что можно меньше сдерживаться, наступая на российские интересы. Москва готова проглотить многое во имя сохранения союза. Главное – нажать на правильные болевые точки, заявить о борьбе с общими врагами, действовать быстро и без оглядки, предлагая тем самым своим российским визави выбор между шумным скандалом и тихим, пусть и слегка унизительным поиском компромисса», - пишет аналитик.





Однако, по его мнению, последствия могут рано или поздно проявиться.





"Лукашенко давно и сильно не любят разные группы российской власти и близкие к ней силы, - считает эксперт. - Крайние национал-патриоты не могут простить Лукашенко многовекторность, непризнание Крыма и прочую белорусизацию внутри страны. В нефтегазовом комплексе устали от постоянных энергетических войн с Минском, которые порой разрешаются политическими скидками, а в ответ идут комплименты в виде разгрома Белгазпромбанка".





"Среди системных либералов, правительственных технократов есть эстетическое неприятие Лукашенко и его стиля, а также усталость от вечных кредитов под новую порцию интеграционных обещаний. У отдельных олигархов и бизнес-групп, вроде того же «Уралкалия» или сельскохозяйственного лобби, нелюбовь с Минском вполне шкурная – это прямой конкурент, часто демпингующий на общих рынках. Теперь Лукашенко портит отношения еще и с самой что ни на есть охранительной частью медиасектора России, а через него – с кураторами этих медиа в Кремле", - отметил Артем Шрайбман.





"Российская власть – пусть и вертикально собранный, но все же конгломерат разных групп. Никто не может предсказать, когда количество враждебных Минску сил в окружении Путина перейдет в качество, но тренд выглядит четким. Пул союзников Лукашенко в Москве много лет сокращается, а количество раздраженных им растет. Вероятно, поэтому Минску становится все труднее выбивать деньги из Москвы. Реальная поддержка не увеличивается, даже несмотря на полную изоляцию Лукашенко на Западе, резкий разворот риторики в пророссийскую сторону, сближение в военной сфере и подписание программ интеграции", - подчеркнул аналитик.





"Даже если путинского консерватизма, советской ностальгии и нежелания ссориться с союзниками хватит на то, чтобы гасить запрос изнутри российской правящей элиты на ужесточение курса по отношению к Минску, Лукашенко должен, скрестив пальцы, надеяться, что в 2024 году Путин никуда не уйдет. Любой, даже казахский вариант транзита власти в России приведет к тому, что Лукашенко, какой бы пост он ни занимал к тому времени в Минске, останется один на один с теми, кого он не боялся злить все эти годы. Желающих простить ему прежние обиды может оказаться намного меньше очереди из тех, кто, как теперь руководство «Комсомолки», имеет свой счет", - прогнозирует Артем Шрайбман.



