Михаил Горбачев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)





Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову поднимает значение прессы в современном мире «на большую высоту», заявил бывший президент СССР и совладелец издания Михаил Горбачев, пишет РБК.





«Молодец, так держать. Это очень хорошая новость, событие, отличное прибавление в наших рядах, среди нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту», — сказал он.





Как следует из аудиторского отчета за 2020 год, Горбачев владеет долей 10% в компании — издателе «Новой газеты».





Нобелевская премия мира была вручена 8 октября Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».





Главред «Новой газеты» Муратов стал лауреатом Нобелевской премии

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Горбачев стал нобелевским лауреатом 15 октября 1990 года, он один из двух выходцев из России, получивших премию мира до Муратова. В 1975 году ее также получил ученый и правозащитник Андрей Сахаров. Нобелевскую премию Горбачеву вручили «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Горбачев был инициатором демократизации Советского Союза и автором перестройки, к его заслугам также относят прекращение холодной войны и ядерную деэскалацию. Средства, полученные от Нобелевского комитета (4 млн шведских крон от норвежского Нобелевского комитета и 500 млн итальянских лир) Горбачев перечислил в бюджет Советского Союза. Все они были потрачены по целевой расходной статье на строительство и реконструкцию больниц в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане.











