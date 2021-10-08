







На брифинге присутствовали более 60 военных атташе из стран СНГ, Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, в том числе из НАТО.





Фомин подчеркнул, пишет Interfax.by, что маневры носили плановый характер, а подобные стратегические учения Россия проводит каждый год на базе одного из четырёх военных округов.





"Так, например, в 2018 году учение проведено в Восточном военном округе, в 2019 году - в Центральном военном округе, в 2020 году - в Южном военном округе. В 2021 году, соответственно, в Западном военном округе", - напомнил замминистра.





По его словам, представленная информация должна снизить военную напряжённость в Европе и "накал спекуляций на тему военной активности России в регионе". Фомин подчеркнул, что на аналогичные брифинги по учениям, которые проходили в странах НАТО, российские военные атташе не приглашались.

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