



Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили журналистам, пишет Haqqin.az, что такие надписи будут появляться ежедневно, пока бывший президент Грузии не выйдет из заключения на свободу.





В пятницу сторонники Саакашвили намерены провести акцию солидарности с экс-президентом у Руставской тюрьмы, где в 302-й камере содержится Саакашвили.





Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.