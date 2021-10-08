На улицах Грузии появились тысячи надписей "Свободу Мише"
После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на улицах Тбилиси и других городов Грузии в ночь на пятницу появились трафаретные надписи краской «Свободу Мише». Интерфакс пишет, что тысячи надписей были сделаны на фасадах зданий и тротуарах. К утру сотрудники мэрий затирали эти надписи.
Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили журналистам, пишет Haqqin.az, что такие надписи будут появляться ежедневно, пока бывший президент Грузии не выйдет из заключения на свободу.
В пятницу сторонники Саакашвили намерены провести акцию солидарности с экс-президентом у Руставской тюрьмы, где в 302-й камере содержится Саакашвили.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
18:25 08/10/2021
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