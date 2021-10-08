Возбуждены уголовные дела по статье 369 УК Беларуси (Оскорбление представителя власти) и статье 130 УК (Разжигание социальной вражды).





7 октября руководитель МВД Иван Кубраков заявил, что за комментарии задержаны уже около 200 человек. Он призвал белорусов «задуматься», а руководителей предприятий «довести до сотрудников, как нужно себя вести в интернете».





UDF поинтересовался у экспертов: зачем власти понадобилось столь массовое задержание белорусов?

«Цифры могут быть преувеличены, чтобы создать в обществе атмосферу паники»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что власти заинтересованы, чтобы цифры задержанных в этой ситуации звучали угрожающе.





Власти уничтожают соцсети как коммуникационный канал: отсюда задержания за комментарии





Фото: euroradio.pl





«Для запугивания большей части населения очень важна масштабность. Думаю, цифры могут быть целенаправленно преувеличены, чтобы создать в обществе атмосферу паники, страха, чувства небезопасности. Власти хотят доказать, что установлен повсеместный контроль и слежка за деятельностью людей в соцсетях. Мне кажется, накручивание цифр может продолжиться, могут довести их и до 300-400 задержанных», – сказал Усов.





Почему режиму так важно запугать пользователей в соцсетях?





«На сегодняшний день все соцсети, начиная от Телеграма и заканчивая Фейсбуком, являются дестабилизирующим фактором для системы. В случае ослабления контроля со стороны режима соцсети могут сыграть важную роль в офлайновой мобилизации населения и в протестах», – считает Усов.





По его мнению, особенно соцсети выглядят угрозой для власти в преддверии референдума, которые собираются проводить в начале 2022 года.





«Деятельность в соцсетях могла бы стать причиной пусть не уличных протестов, но среднего уровня активности и давления на членов участковых комиссий, на тех, кто загоняет людей на избирательные участки. Поэтому власти важно уничтожить этот коммуникационный канал, и массовые задержания – фиктивные они или нет – служат этой ключевой цели», – отметил Усов.





Политолог добавил:





«Соцсети являются для режима ключевой угрозой, а активность людей в их рамках является дестабилизирующей для системы. Реакция общества на перестрелку на Якубовского показало, что несмотря на репрессии и зачистки информационного и структурного пространства, люди продолжают выражать крайне негативное отношение к происходящему в стране. И каждый такой инцидент провоцирует очередную вспышку ненависти, что, конечно же, является угрозой для власти, подчеркивает, что политический кризис разрешить не удалось. Режим хочет уничтожить социальные сети в качестве инструмента для мобилизации, координации и обмена информацией».

«Людей хотят заставить замолчать полностью – отказаться даже от комментариев в соцсетях»

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что власти пытаются максимально запугать общество.





Фото: svaboda.org





«Такая массовость задержаний нужна для большего нагону страха на общество. Людей хотят заставить замолчать полностью – отказаться даже от комментариев в социальных сетях. Режим демонстрирует, что даже такие действия информационного характера будут караться», – сказал Егоров.





Как поступят с задержанными? Неужели всех жестоко накажут?





«Пока сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с задержанными. Но пока признаков того, что репрессивное давление будет сворачиваться, нет. Можно ожидать, что под уголовное преследование попадут довольного много задержанных, хотя вряд ли все: кого-то будут заставлять «покаяться» на видео. Но кто-то, наверное, попадет не просто под штрафы, а под уголовные сроки», – считает Егоров.





Складывается впечатление, что чем дальше, тем чаще начинают репрессировать за любую мелочь, хотя в обществе нет намеков на возобновление уличных протестов. Почему власти так себя ведут?





«Они не чувствуют, что ситуация успокоилась, они видят протестные настроения, выявляемые, например, социологическими опросами. Отсюда есть понимание, что ситуация удерживается пока что только за счет репрессивного давления», – сказал Егоров.





Он подчеркнул, что теперешняя репрессивная практика не является новой.





«Нельзя сказать, что преследование за комментарии в соцсетях – это что-то новое. По большому счету весь арсенал репрессивных средств мы уже увидели в 2020 году. Теперь можно говорить только о росте массовости преследований за комментарии», – отметил Егоров.