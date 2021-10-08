Это решение апелляционному обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента оглашения.





Формальным поводом для иска, как сообщили в организации, стало единственное найденное нарушение – отсутствие у некоторых областных структур организации юридических адресов. До начала суда это нарушение было исправлено.





– Сегодня в Верховном суде правды было не найти – начата процедура ликвидации государственной регистрации «Говори правду», – прокомментировал ситуацию сопредседатель объединения, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Андрей Дмитриев.







По его словам, за 11 лет существования 7 лет организация как раз добивалась официальной регистрации, и лишь 4 года находилась в этом статусе.

– Мы всегда были уверены, что беларусы имеют право решать свое будущее, что беларусы должны участвовать в жизни своей страны, что главным должен быть диалог и кооперация. И мы останемся верны этим принципам.





По словам Андрея Дмитриева, решение Верховного суда означает лишь то, что теперь нужно будет искать новые формы работы:





– И у нас уже есть план, как это делать. Как команда мы сохранимся и продолжим существовать. Не буду скрывать – по-человечески я расстроен этим решением. Но уверен: все зависит от нас.