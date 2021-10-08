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Вадим Можейко: Евросоюз не ведется на шантаж Минска и продолжает навязывать свою повестку

Принятие пятого пакета европейских санкций против режима Лукашенко неизбежно, но каким он будет?

Вадим Можейко: Евросоюз не ведется на шантаж Минска и продолжает навязывать свою повестку
Каким будет пятый пакет европейских санкций против режима Лукашенко?
08 Октябрь, 2021 14:59
Анна Плотникова
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге
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Эксперты обращают внимание на то, что европейские депутаты выступают более решительно, чем действуют европейские чиновники

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию с требованиям ввести новый пакет персональных и секторальных санкций в отношение представителей белорусской власти и белорусских предприятий, дающих наибольшие поступления в бюджет страны.

В резолюции, в частности, говорится: «Европарламент призывает Европейский Совет согласовать на своем следующем заседании 21–22 октября 2021 года всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного к более решительному подходу к ограничительным мерам в связи с системным характером репрессий и серьезными нарушениями прав человека».

За текст данного документа 7 октября 2021 г. проголосовали 506 евродепутатов, 139 воздержались, а 29 выступили против.

Ранее в интервью телеканалу CNN Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не нуждается в экономическом взаимодействии со странами Запада, поскольку у неё остаётся возможность экспортировать свою продукцию в такие страны, как Россия, Китай, Иран, Турция, Пакистан и Индия. «У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», - сказал Лукашенко.

А по мнению государственного секретаря "союзного государства" России и Беларуси Дмитрия Мезенцева, резолюции, подобной той, чтобы принята Европарламентом, «являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском».

Валерий Карбалевич: В итоговых документах санкции гораздо более мягкие, чем в первоначальном проекте


Белорусский политолог Валерий Карбалевич в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» прежде всего подчеркнул, что резолюции Европарламента и по Беларуси, и по другим странам, где происходят систематические нарушения прав и свобод человека, носят рекомендательный характер. 

«Они не обязательны к исполнению. Конечно, на них реагируют, прислушиваются к ним, но не обязательно, что все пункты, которые там обозначены, будут реализованы», - считает Карбалевич.

Второй важный момент, по его мнению, заключается в том, что Европарламент всегда более радикален, чем органы исполнительной власти: 

«Потому что европарламентарии исходят из идеальных представлений о правах человека, а чиновники Евросоюза более прагматично подходят к ситуации. Тем более, что по таким вопросам нужен консенсус всех стран Евросоюза, а Европарламент принимает (заявления) большинством голосов».

Рассматривая текст резолюции Европарламента, эксперт обращает внимание на несколько пунктов. 

«Первое: поддерживаются (введенные) санкции, а исполнительные органы Евросоюза призываются к усилению этих санкций. Насколько радикальным и решительным будет новый пакет санкций пока не очень понятно, потому что проект, вроде, есть, но нужно, чтобы все страны его одобрили. А там всегда возникают противоречия и в итоговых документах санкции гораздо более мягкие, чем в первоначальном проекте.

В миграционном кризисе Евросоюз обвинил не только Беларусь, но и Российскую Федерацию. В документе осуждаются так называемые «дорожные карты», которые собираются подписать Путин и Лукашенко, считая, что это есть угроза суверенитету Беларуси, и что действующая белорусская власть пойдет на уступки Москве в плане суверенитета, чтобы сохранить свое положение.

Также содержится призыв открыть шире двери для приема беженцев из Беларуси, которые спасаются от репрессий - создать гуманитарный коридор в странах Евросоюза, облегчить визовые условия и так далее.

Кроме того, предусматривается поддержка гражданского общества и оппонентов Лукашенко»", - отмечает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

И добавляет, что обсуждаемый документ предусматривает сведение к нулю дипломатических контактов ЕС с нынешней Беларусью. 

«Это - новый поворот, до этого вопрос так не ставился, отозваны послы Польши, Литвы и Латвии, и, соответственно, белорусские послы из этих стран отозваны. Послы Эстонии и Франции прибыли в Минск, но не вручили верительных грамот Лукашенко, и их статус подвешенный.

А в резолюции призывается отозвать всех европейских послов из Беларуси и всех белорусских из ЕС. Это - достаточно радикальный жест, но не знаю, насколько исполнительные органы Европейского Союза готовы на такой шаг»", - заключает свой комментарий политолог Валерий Карбалевич.

Вадим Можейко: Евросоюз продолжает навязывать свою повестку, и само по себе это хорошо

Более оптимистичная точка зрения у аналитика и консультанта Белорусского института стратегических исследований (Belarusian Institute for Strategic Studies) Вадима Можейко. По его мнению, принятие пятого пакета европейских санкций против режима Лукашенко неизбежно.

«Пока что заявление Европарламента - это совсем не санкции, а после принятия решения Европейским Советом мы увидим, как все эти идеи будут формализованы - что конкретно из санкций будет введено. Потому что есть большая разница между символическими мерами, вроде внесения сотрудников КГБ в санкционные списки, и мерами экономическими», - подчеркивает аналитик BISS.

«Вряд ли в Европарламенте знают полный состав офицеров секретной службы, другое дело - меры экономического воздействия. Совершенно справедливо в резолюции Европарламента было отмечено, что предыдущие санкции пока не заработали и не убедили Лукашенко (изменить политику). 

Для этого, видимо, нужны более серьезные меры. И это заявление как раз демонстрирует неплохую решимость евродепутатов», - пояснил Вадим Можейко в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Что же касается возможного отзыва европейских послов из Минска, то, как отметил эксперт, эта мера пока носит рекомендательный характер: 

«Отзывать или не отзывать посла, и если да, то как надолго, все-таки, решает не Евросоюз, а каждая страна отдельно. Но если это будет реализовано, то, по сути, это будет означать разрыв дипломатических отношений между Европой и Минском, которые и так находятся на нижней своей точке.

Довольно неочевидно, к каким позитивным действиям это само по себе приведет, но что здесь интересно - это неготовность вестись на шантаж Минска, который за счет миграционного кризиса и пытался заставить говорить с собой, какой уж он ни есть, по темам, интересным для него самого. А Евросоюз продолжает навязывать свою повестку, и само по себе это хорошо», - подытоживает Вадим Можейко.
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