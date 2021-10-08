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"Евровидение-2022" пройдет в Турине. Но нас то уже не касается

Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin

Турин проведет 66-й международный конкурс "Евровидение" в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора смотра.


"Итальянский город Турин выиграл гонку за право провести 66-й песенный конкурс "Евровидение", одержав победу над 16 другими предложениями", - говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.

Напомним, Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании на неопределенный срок, в связи с чем Беларусь в том числе лишена права участия в конкурсе.
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