Турин проведет 66-й международный конкурс "Евровидение" в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора смотра.



"Итальянский город Турин выиграл гонку за право провести 66-й песенный конкурс "Евровидение", одержав победу над 16 другими предложениями", - говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.





Напомним, Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании на неопределенный срок, в связи с чем Беларусь в том числе лишена права участия в конкурсе.















































