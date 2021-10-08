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В Совбезе ООН обсудят ситуацию в Беларуси

По инициативе Эстонии 8 октября в Совете безопасности ООН пройдет неформальное заочное совещание высокого уровня, посвященное ухудшающейся ситуации с правами человека в Беларуси и нарушающим международное право действиям белорусских властей, сообщается на сайте эстонского МИД.

Эстонию на совещании представит министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. В студии, расположенной в культурном и креативном центре Kultuurikatel в Таллинне, к ней присоединятся глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Как избранный член Совета безопасности ООН Эстония отмечает важность событий в нашем регионе, которые влияют на глобальную безопасность, потому мы считаем крайне важным сохранить тему ситуации в Беларуси в повестке дня совета, — заявила Лийметс. — После обсуждения состояния свободы СМИ в Беларуси на январской встрече совета ситуация в стране продолжила ухудшаться. 

Закрыты СМИ, увеличилось количество политзаключенных. Кроме того, уязвимые граждане третьих стран используются в целях усиления нелегальной миграции в соседние страны. Нарушения прав человека и гибридная операция против соседних стран имеют очевидные последствия для международного мира и безопасности».

Основным докладчиком заявлена помощник генерального секретаря ООН по правам человека в Нью-Йорке Илзе Брандс-Керис. Сообщается, что с ситуацией в Беларуси участников совещания «также ознакомят политолог, исследователь, основатель Sense Analytics Артем Шрайбман, руководитель Международной платформы по сбору данных о пытках в Беларуси Йенс Модвиг, представитель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Виктория Федорова и политический аналитик Польского института международных дел Анна Мария Дайнер».

Отмечается, что Эстония как инициатор совещания «собрала рекордное количество соавторов — 32 страны, включая несколько членов Совбеза ООН и других членов ООН из Европы и иных стран».
Источник: naviny
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