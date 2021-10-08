Исходя из этого Позняк предлагает отменить западные экономические санкции. Он считает, что они угрожают прежде всего белорусским интересам, так как сильнее привязывают Беларусь к России, о чем он заявил в интервью reform.by.





"Нужно ясно признать, что назад уже мало что вернется и не сразу. Даже если отменятся санкции, того, что было в 2016-м, 2018-м, всех этих общественных организаций, такого пространства для деятельности сразу не восстановишь. Да, отказ от санкций — это отступление. Но это нужно делать.





Нужно понять и осознать: революция потерпела поражение. Идет наступление реакции. Это нужно признать, нужно спасать народ и спасать новую революцию, нужно сохранить те силы, что еще остались. Нужно отползти с минимальными потерями.





Этого можно достичь, давя на слабости режима. А главная его слабость — зависимость от Путина. Надо реально смотреть на вещи, а не кричать: "Ура, режим вот-вот упадет", — заявляет Позняк.





Политик подчеркивает, что в нынешней ситуации отказ от санкций — это "победа при поражении, а не капитуляция перед режимом".





Вместе с тем Позняк заявляет, что "даже в окружении ближайшей номенклатуры Лукашенко большая часть его не поддерживает". Политик прогнозирует, что белорусский режим вскоре может рухнуть.





"Конец режима Лукашенко — вопрос времени. По моим ощущениям, это может быть быстро. Можно сказать и более точно, но пока тут уравнение с тремя неизвестными. Сначала его надо решить. И лучше на практике", — констатирует Позняк.