+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зенон Позняк: Революция потерпела поражение

Белорусская революция 2020-го года потерпела поражение, считает Зенон Позняк

Зенон Позняк: Революция потерпела поражение
Исходя из этого Позняк предлагает отменить западные экономические санкции. Он считает, что они угрожают прежде всего белорусским интересам, так как сильнее привязывают Беларусь к России, о чем он заявил в интервью reform.by.

"Нужно ясно признать, что назад уже мало что вернется и не сразу. Даже если отменятся санкции, того, что было в 2016-м, 2018-м, всех этих общественных организаций, такого пространства для деятельности сразу не восстановишь. Да, отказ от санкций — это отступление. Но это нужно делать. 

Нужно понять и осознать: революция потерпела поражение. Идет наступление реакции. Это нужно признать, нужно спасать народ и спасать новую революцию, нужно сохранить те силы, что еще остались. Нужно отползти с минимальными потерями. 

Этого можно достичь, давя на слабости режима. А главная его слабость — зависимость от Путина. Надо реально смотреть на вещи, а не кричать: "Ура, режим вот-вот упадет", — заявляет Позняк.

Политик подчеркивает, что в нынешней ситуации отказ от санкций — это "победа при поражении, а не капитуляция перед режимом".

Вместе с тем Позняк заявляет, что "даже в окружении ближайшей номенклатуры Лукашенко большая часть его не поддерживает". Политик прогнозирует, что белорусский режим вскоре может рухнуть.

"Конец режима Лукашенко — вопрос времени. По моим ощущениям, это может быть быстро. Можно сказать и более точно, но пока тут уравнение с тремя неизвестными. Сначала его надо решить. И лучше на практике", — констатирует Позняк.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ.
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]