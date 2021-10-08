Об этом стало известно @nashaniva . По информации издания, его обвиняют по статье "Акт терроризма", по которой летом были массовые задержания.





Мама и жена Эдуарда отказались разговаривать с журналистами, информацию эту не подтвердили, но и по сути ничего не сказали.





В социальных сетях мужчина не был как минимум с 12 августа.





Эдуард П. в минской милиции служил с 2007 года. Службу начинал в Департаменте охраны, с 2009-го — в ОМОН, сначала водителем, потом начальником отделения, после - инспектором по профессиональной подготовке.







