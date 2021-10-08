Наша нива: сотрудник минского ОМОН задержан по статье "Акт терроризма". Родственники не подтверждают
В СИЗО КГБ нашелся бывший инспектор отдела специальной подготовки Минского ОМОН Эдуард П.
Об этом стало известно @nashaniva. По информации издания, его обвиняют по статье "Акт терроризма", по которой летом были массовые задержания.
Мама и жена Эдуарда отказались разговаривать с журналистами, информацию эту не подтвердили, но и по сути ничего не сказали.
В социальных сетях мужчина не был как минимум с 12 августа.
Эдуард П. в минской милиции служил с 2007 года. Службу начинал в Департаменте охраны, с 2009-го — в ОМОН, сначала водителем, потом начальником отделения, после - инспектором по профессиональной подготовке.
13:42 08/10/2021
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