Светлана Тихановская прокомментировала выбор Нобелевского комитета
Светлана Тихановская прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира журналистам Дмитрию Муратову и Марии Ресса.
"Я не расстроилась. Премии и призы — это всегда хорошо, но у нас есть свой путь и мы видим нашу цель, независимо от того, дают нам награды, призы или нет.
Но уверена, что сама номинация поднимет внимание мирового сообщества к проблемам Беларуси: к насилию и репрессиям. На самом деле беларусы заслуживают Нобелевской премии независимо от результатов".
Нобелевскую премию мира в этом году присудили главреду “Новой газеты” Дмитрию Муратову и журналистке Марии Ресса "за их усилия по защите свободы выражения мнений"
12:40 08/10/2021
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