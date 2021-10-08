"Я не расстроилась. Премии и призы — это всегда хорошо, но у нас есть свой путь и мы видим нашу цель, независимо от того, дают нам награды, призы или нет.





Но уверена, что сама номинация поднимет внимание мирового сообщества к проблемам Беларуси: к насилию и репрессиям. На самом деле беларусы заслуживают Нобелевской премии независимо от результатов".



