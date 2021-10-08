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Светлана Тихановская прокомментировала выбор Нобелевского комитета

Светлана Тихановская прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира журналистам Дмитрию Муратову и Марии Ресса.

"Я не расстроилась. Премии и призы — это всегда хорошо, но у нас есть свой путь и мы видим нашу цель, независимо от того, дают нам награды, призы или нет. 

Но уверена, что сама номинация поднимет внимание мирового сообщества к проблемам Беларуси: к насилию и репрессиям. На самом деле беларусы заслуживают Нобелевской премии независимо от результатов".
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