Такое решение приняли нардепы на заседании 8 октября, передает ГОРДОН





На эту должность также претендовали два представителя "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.





В рейтинговом голосовании Стефанчука поддержали 257 депутатов, Гончаренко – 44, Зинкевич – 146. В окончательном голосовании Стефанчука на должности спикера Рады поддержал 261 депутат.





Ранее на должность выдвигались также глава фракции партии "Голос" Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос, но они сняли свои кандидатуры.





Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".





Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, "будет общение отдельно".





По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.





Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.



